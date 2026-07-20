Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion

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Exclusive - Neve Hadarim District, Rishon LeZion, Greenspan Street.
Na sprzedaż: przestronne i jasne mieszkanie 5.5 pokoi.
132 m2 powierzchni mieszkalnej + 2 mirpesset (słoneczny balkon) 7 m2 każdy.
✅ 4 piętro z 9
✅ Podwójna orientacja - Południe i Wschód
✅ 2 toalety i 2 pokoje prysznicowe
✅ 2 oddzielne miejsca parkingowe zarejestrowane w Tabou
✅ Mamad (sejf)
✅ 7 m2 piwnica w Tabou na parterze
✅ Apartament całkowicie odnowiony w ciągu ostatnich 4 lat: pokoje prysznicowe, podłogi z kafelkami, nowa kuchnia i wysokiej klasy stolarka
✅ Komfortowy i przestronny apartament master + balkon o powierzchni 7 m2
✅ Dobrze utrzymany budynek, niedawno odnowiona elewacja, nowoczesna hala wejściowa i przemalowane na zewnątrz
✅ Idealna lokalizacja - w pobliżu szkół, parków, szkół, przedszkoli, klubów wiejskich, synagogów i wiele więcej
? Cena sprzedaży: 3,090,000
✨ Idealny apartament dla rodziny szukającej jakości życia, przestrzeni i otwartego widoku
Lokalizacja na mapie
Riszon le-Cijjon, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
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