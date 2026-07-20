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Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion

Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,01M
;
11
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ID: 38272
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Rehovot Subdistrict
  • Miasto
    Riszon le-Cijjon
  • Adres
    Zeev Jabotinsky

O kompleksie

Przeniesienie
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Exclusive - Neve Hadarim District, Rishon LeZion, Greenspan Street. Na sprzedaż: przestronne i jasne mieszkanie 5.5 pokoi. 132 m2 powierzchni mieszkalnej + 2 mirpesset (słoneczny balkon) 7 m2 każdy. ✅ 4 piętro z 9 ✅ Podwójna orientacja - Południe i Wschód ✅ 2 toalety i 2 pokoje prysznicowe ✅ 2 oddzielne miejsca parkingowe zarejestrowane w Tabou ✅ Mamad (sejf) ✅ 7 m2 piwnica w Tabou na parterze ✅ Apartament całkowicie odnowiony w ciągu ostatnich 4 lat: pokoje prysznicowe, podłogi z kafelkami, nowa kuchnia i wysokiej klasy stolarka ✅ Komfortowy i przestronny apartament master + balkon o powierzchni 7 m2 ✅ Dobrze utrzymany budynek, niedawno odnowiona elewacja, nowoczesna hala wejściowa i przemalowane na zewnątrz ✅ Idealna lokalizacja - w pobliżu szkół, parków, szkół, przedszkoli, klubów wiejskich, synagogów i wiele więcej ? Cena sprzedaży: 3,090,000 ✨ Idealny apartament dla rodziny szukającej jakości życia, przestrzeni i otwartego widoku

Lokalizacja na mapie

Riszon le-Cijjon, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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