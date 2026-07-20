Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion

Exclusive - Neve Hadarim District, Rishon LeZion, Greenspan Street. Na sprzedaż: przestronne i jasne mieszkanie 5.5 pokoi. 132 m2 powierzchni mieszkalnej + 2 mirpesset (słoneczny balkon) 7 m2 każdy. ✅ 4 piętro z 9 ✅ Podwójna orientacja - Południe i Wschód ✅ 2 toalety i 2 pokoje prysznicowe ✅ 2 oddzielne miejsca parkingowe zarejestrowane w Tabou ✅ Mamad (sejf) ✅ 7 m2 piwnica w Tabou na parterze ✅ Apartament całkowicie odnowiony w ciągu ostatnich 4 lat: pokoje prysznicowe, podłogi z kafelkami, nowa kuchnia i wysokiej klasy stolarka ✅ Komfortowy i przestronny apartament master + balkon o powierzchni 7 m2 ✅ Dobrze utrzymany budynek, niedawno odnowiona elewacja, nowoczesna hala wejściowa i przemalowane na zewnątrz ✅ Idealna lokalizacja - w pobliżu szkół, parków, szkół, przedszkoli, klubów wiejskich, synagogów i wiele więcej ? Cena sprzedaży: 3,090,000 ✨ Idealny apartament dla rodziny szukającej jakości życia, przestrzeni i otwartego widoku