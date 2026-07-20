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Dzielnica mieszkaniowa A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,12M
;
10
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ID: 38265
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Bar Kokhba, 33

O kompleksie

Przeniesienie
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DLA SPRZEDAŻY - Super 3 pokoje w nowym budynku butikowym w Tel- Aviv Położony w cichej i bardzo poszukiwanej ulicy, ten elegancki apartament łączy wysokiej klasy usługi, komfort i funkcjonalność. Charakterystyka: • Nowy budynek warsztatowy (Tofes 4) • 86 m2 powierzchni mieszkalnej • Taras słoneczny o powierzchni 13 m2 • Duże 3 sztuki • Doskonale zoptymalizowany układ • Przestronny salon z dużymi oknami • Piękny apartament rodzicielski • Mamad (sejf) • 2 łazienki • Parkowanie robotyczne • Usługi wysokiej jakości

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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