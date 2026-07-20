Dzielnica mieszkaniowa A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba

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DLA SPRZEDAŻY - Super 3 pokoje w nowym budynku butikowym w Tel- Aviv
Położony w cichej i bardzo poszukiwanej ulicy, ten elegancki apartament łączy wysokiej klasy usługi, komfort i funkcjonalność.
Charakterystyka:
• Nowy budynek warsztatowy (Tofes 4)
• 86 m2 powierzchni mieszkalnej
• Taras słoneczny o powierzchni 13 m2
• Duże 3 sztuki
• Doskonale zoptymalizowany układ
• Przestronny salon z dużymi oknami
• Piękny apartament rodzicielski
• Mamad (sejf)
• 2 łazienki
• Parkowanie robotyczne
• Usługi wysokiej jakości
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
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