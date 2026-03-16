Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison familiale de haut standing dans un quartier residentiel avec piscine ne revez plus cette maison est faite pour vous

Nowa wyłączność, w kategorii "KOLEKCJA"
Francuski Departament RE / MAX Hadera ✨BZH
Śnisz o rodzinnym domu, o wysokiej pozycji, w dzielnicy mieszkalnej z basenem? Nie marzcie! Ten dom jest dla ciebie!
✨ Dom z 5 pokoi (178 m2),
✨ Na dzia? ce oko? o 500 m2 (rzadko!),
✨ majestatyczny salon z doskonałą wysokością sufitu!
✨ Piękna kuchnia "Prowansja",
✨ Dedykowana i jasna jadalnia,
✨ Apartament na parterze z widokiem na basen!
✨ Na górze: 3 dodatkowe sypialnie, w tym bezpieczny pokój,
✨ Ogółem: 2 łazienki i 3 toalety,
✨ Indywidualna klimatyzacja,
✨ Duży taras zewnętrzny z pergolą,
✨ Wspaniały basen o powierzchni 50 m2!!
✨ Kilka przestrzeni na zewnątrz, wspaniałe drzewo oliwne przy wejściu!
✨ Duży prywatny parking.
✨ Położony w dzielnicy Bialik / Chlomo, w pobliżu Yechiva "Knesset Itzshak",
✨ Idealna lokalizacja, bardzo poszukiwane: ciche, mieszkalne, w pobliżu centrum miasta, około 15 minut jazdy od morza,
✨ Szkoły, przedszkola, synagogi i supermarket w pobliżu pieszo!
✨ Szybki dostęp do dróg 4, 2, 6, pociąg, autobusy...
✨ To po prostu wymarzony dom! BZH, pozwól nam pomóc ci osiągnąć swój!
Aby zorganizować wizytę:
Raphel Benguigui,
Dyrektor departamentu Francophone w RE / MAX Hadera.
Licencja nr 313736