Dzielnica mieszkaniowa Maison bi familiale de caractere et datmosphere uniques a vendre a kiryat hasharon netanya

Ten dom nie pasuje do wszystkich.
Jest idealny dla tych, którzy szukają prawdziwego domu, ciepłej i spokojnej atmosfery.
Przestronne i jasne, ten dwurodzinny dom znajduje się w cichym ślepym zaułku w Kiryat Hasharon.
Powierzchnia 264 m2 jest zbudowana na powierzchni około 295 m2 z ogrodem z drzewami owocowymi.
Zbudowany w 2011 roku i w doskonałym stanie.
Na parterze duży salon z wysokimi sufitami, oknami zatokowymi i funkcjonalnym kominkiem.
Kominek, prawdziwe źródło ciepła, tworzy ciepłą i przyjazną atmosferę w zimie.
Przestronne kuchnia i pokoje gościnne.
Na górze, cztery sypialnie, w tym apartament.
Dwie sypialnie z dostępem do balkonu.
Trzy łazienki w sumie w głównym domu.
W piwnicy, oddzielne mieszkanie z kuchnią, łazienką i dwoma toaletami. Izby
Idealny dla członka rodziny lub osoby samotnej
Dom znajduje się w poszukiwanej okolicy, popularne wśród rodzin i specjalistów technologii
Blisko szkół, parku, miejskiego centrum sportowego i stadionu
Łatwy i szybki dostęp do autostrady 2 i około 15 minut samochodem od morza
Ten dom charakteru jest stworzony dla tych, którzy szukają jakości życia, przestrzeni i prywatności
To nie jest standardowy dom i nie pasuje do wszystkich.
