Dzielnica mieszkaniowa Maison bi familiale de caractere et datmosphere uniques a vendre a kiryat hasharon netanya

Ten dom nie pasuje do wszystkich. Jest idealny dla tych, którzy szukają prawdziwego domu, ciepłej i spokojnej atmosfery. Przestronne i jasne, ten dwurodzinny dom znajduje się w cichym ślepym zaułku w Kiryat Hasharon. Powierzchnia 264 m2 jest zbudowana na powierzchni około 295 m2 z ogrodem z drzewami owocowymi. Zbudowany w 2011 roku i w doskonałym stanie. Na parterze duży salon z wysokimi sufitami, oknami zatokowymi i funkcjonalnym kominkiem. Kominek, prawdziwe źródło ciepła, tworzy ciepłą i przyjazną atmosferę w zimie. Przestronne kuchnia i pokoje gościnne. Na górze, cztery sypialnie, w tym apartament. Dwie sypialnie z dostępem do balkonu. Trzy łazienki w sumie w głównym domu. W piwnicy, oddzielne mieszkanie z kuchnią, łazienką i dwoma toaletami. Izby Idealny dla członka rodziny lub osoby samotnej Dom znajduje się w poszukiwanej okolicy, popularne wśród rodzin i specjalistów technologii Blisko szkół, parku, miejskiego centrum sportowego i stadionu Łatwy i szybki dostęp do autostrady 2 i około 15 minut samochodem od morza Ten dom charakteru jest stworzony dla tych, którzy szukają jakości życia, przestrzeni i prywatności To nie jest standardowy dom i nie pasuje do wszystkich.