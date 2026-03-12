  1. Realting.com
  Izrael
  Tel-Awiw
  Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gurion

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gurion

Tel-Awiw, Izrael
$1,00M
8
ID: 34935
Data aktualizacji: 12.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaPardes, 14

O kompleksie

New on sale exclusively 14 Hapardes Street Quiet street in the heart of the old north, near Ben gurion and kikar rabin Charming apartment 3 rooms fully renovated and very bright Optimal arrangement 47 m2 3rd floor, half (without elevator) Potential

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,76M
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,90M
Dzielnica mieszkaniowa villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Tiberias, Izrael
od
$3,51M
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,00M
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion clair endroit calme
Jerozolima, Izrael
od
$1,13M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gurion
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,00M
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Dzielnica mieszkaniowa Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Dzielnica mieszkaniowa Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Dzielnica mieszkaniowa Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Dzielnica mieszkaniowa Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Dzielnica mieszkaniowa Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Hadera, Izrael
od
$1,10M
BZH Nowy! Nowy ekskluzywny RE / MAX Hadera! Przedstawiamy Państwu nowy dom o bardzo wysokiej pozycji na sprzedaż na Bellinson Street, w pawilonie Neve Haim. Charakterystyka: - Nowoczesny nowy dom, - Dom o 6 pokojach o powierzchni 170 m2 zbudowany na 250 m2 ziemi, - 2 apartamenty dla rodzic…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,76M
W nowym budynku, Lilienblum Street, blisko Neve Tzedek, Rothschild Boulevard i Nahalat Binyamin. Apartament 3 pokoje, 72 m2. Balkon w fasadzie z otwartym widokiem * Jasne mieszkanie, dobrze urządzone * Przestronny salon otwarty na zewnątrz. * Nowoczesne i czyste wykończenia. * Mamad (bezpi…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,11M
Luksusowy duplex na Old North! W idealnym miejscu na Starej Północy, na północnym końcu ulicy Sokolov, kilka kroków od parku, portu, kawiarni, restauracji i transportu publicznego - piękne 4-pokojowe duplex na sprzedaż! 100 m2 powierzchni mieszkalnej + duży taras słoneczny Piętro wejściowe…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
