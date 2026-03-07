  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bien rare duplex renove avec terrasse soucca

Dzielnica mieszkaniowa Bien rare duplex renove avec terrasse soucca

Jerozolima, Izrael
od
$1,41M
;
Dzielnica mieszkaniowa Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
1
Zostawić wniosek
ID: 34032
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Peretz Bernshtein, 8

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Provche bagit vegan, w sercu Ramat Charet. Bardzo rzadkie i wyjątkowe na rynku! W cichej małej ulicy, blisko supermarketu i transportu. Duplex Domek całkowicie odnowiony z jakości wykończenia i bardzo gustowne meble. Piękny jasny salon, nowoczesna i przestronna kuchnia, taras o powierzchni około 20 m2 w pełni soucca z zielonym i niezakłóconym widokiem. Piętro 1: pokój dzienny z dostępem do tarasu, kuchni i pokoju gościnnego z prysznicem. Piętro 2: 3 sypialnie, w tym apartament z prysznicem, łazienka i pralnia. Parkiet w pokojach, 3 toalety, absolutny spokój, całkowita prywatność i zielone środowisko.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Jerozolima, Izrael
od
$548,625
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,14M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,80M
Dzielnica mieszkaniowa Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Hadera, Izrael
od
$1,03M
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Raanana, Izrael
od
$1,75M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
Jerozolima, Izrael
od
$1,41M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,11M
Apartament ten położony jest na skrzyżowaniu Neve Tzedek, Florentine i dzielnicy Charles Clore Park, znajduje się w wyjątkowej lokalizacji zaledwie kilka minut spacerem od morza, Carmel rynku i tętniące życiem serce Tel Aviv. Elifelet Street jest znany z cichej i mieszkalnej atmosfery, a je…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement en duplex de 3 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Appartement en duplex de 3 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Appartement en duplex de 3 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Appartement en duplex de 3 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Appartement en duplex de 3 pieces
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement en duplex de 3 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Appartement en duplex de 3 pieces
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
Na sprzedaż: Duplex z prywatnym dachem - Ben Yehuda / Arlozorov ✨ W odnowionym budynku z windą ?? Piąte piętro Unikalny duplex, 3 pokoje w tym bezpieczna sypialnia (Mamad) Około 100 m2 powierzchni mieszkalnej + prywatny dach o powierzchni około 40 m2???? ?? Pierwszy poziom: Przestronny sa…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aszkelon, Izrael
od
$579,975
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się