  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,82M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34018
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 6.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Kosowski, 58

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nowy w sprzedaży wyłącznie Kosowsky Street 58 Pierwsza linia do Yarkon Park! Piękny apartament czteropokojowy, jasny i otoczony zielenią w wyjątkowy sposób. Wyremontowany z wysokiej jakości materiałów przez architekta! 87 m2 powierzchni mieszkalnej + 16 m2 luksusowego balkonu 1 piętro Budynek z windą (całkowita dostępność) Ulica Master sypialnia + mamad + pokój dla dzieci Parking standardowy i zadaszony Budynek z 1999 r.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Toit prive
Jerusalem, Izrael
od
$2,90M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,58M
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p
Aszkelon, Izrael
od
$674,025
Dzielnica mieszkaniowa Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Izrael
od
$806,949
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,26M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,82M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Aszkelon, Izrael
od
$768,075
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,98M
Niedawno zbudowany apartament, idealnie położony, kilka kroków od plaży i tętniące życiem centrum Tel Awiwu. Nowy 4-pokojowy apartament z tarasem - W pobliżu centrum Dizengoff 4 pokoje, 83 m2 Przestronny słoneczny taras o powierzchni 10 m2 Salon z otwartą kuchnią Apartament z łazienką Dodat…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Herzliya, Izrael
od
$1,71M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się