  2. Izrael
  3. Netanya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya

Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya

Netanya, Izrael
od
$736,725
;
9
ID: 34000
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya

O kompleksie

Główne cechy: 3 sztuki • • Ogrzewanie wody słonecznej + gaz Centralna klimatyzacja z niezależną kontrolą w pokojach Woda i gaz • Wystawa North- East / South- West (doskonała wentylacja naturalna) Duży zlew w kuchni Wydatki: • -Vaad habayit: 250 - / miesiąc

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

