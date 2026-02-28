Dzielnica mieszkaniowa Panorama sud ouest residence recente

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
✨ NOWOŚĆ - MEKOR HAIM ✨W poszukiwanym obszarze Mekor Haim, w pobliżu Baka, kilka minut od centrum handlowego Hadar, w pobliżu zielonej promenady HaMesila Park prowadząc bezpośrednio do Moshava Germanit, i w obliczu sklepów i supermarketów Talpiot.
Położony w ostatnim budynku butiku z pięknym lobby i windą w Szabat, odkryj ten piękny apartament 3-pokojowe na 7 piętrze, oferując komfort, światło i wyjątkowe widoki.
O powierzchni 66 m2 wnętrza + 4 m2 balkon, apartament cieszy się południową orientację zwróconą w stronę, gwarantując absolutną jasność przez cały dzień.
Salon, kąpany w świetle, otwiera się na balkon z panoramicznym widokiem na góry, bez przeszkód, spektakularny widok.
W pełni zmodernizowana kuchnia jest sprzedawana wyposażone:
✔️ Piekarnik
✔️ Piec gazowy
✔️ Dwa zlewy
✔️ Pralka
✔️ Suszarka
Apartament obejmuje również:
• Mamad (silny pokój)
• Nowoczesna łazienka z prysznicem
• Ogrzewanie naziemne
• Centralna klimatyzacja
Nieruchomość jest sprzedawana z podziemnym parkingiem i prywatną piwnicą, dodatkowy bardzo poszukiwany komfort.
?? Jasny, funkcjonalny i idealnie usytuowany pod klucz apartament.
?? Proponowane w doskonałej cenie dla sektora.
U stóp przyszłej linii Tramwaya!
