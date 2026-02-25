Dzielnica mieszkaniowa Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia

Nowy na rynku! Na sprzedaż wyłącznie przy 49 Herzog Street, w pobliżu uroczej dzielnicy Rehavia, naprzeciwko prestiżowej dzielnicy Nayot, na przyszłej tramwaju. W projekcie Tama 38 znanej firmy Yated, z wnętrzem i windami, oferując pełną dostępność do mieszkania. Przestronny apartament 4 pokoje, 97 m2 zarejestrowany na katastr (Tabou), z dodatkowo duży taras 12 m2. Apartament gustownie odnowiony, ekskluzywna kuchnia bardzo ulepszona, 3 orientacje, absolutna cisza w całym mieszkaniu, bezpieczny pokój (Mamad), klimatyzacja, wiele miejsc parkingowych na ulicy. Blisko przestronnego ogrodu botanicznego i wysokiego popytu shtibleh Katamon Hayeshana. Zawiadomienie dla poważnych i reaktywnych nabywców...