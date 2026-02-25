  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia

Jerusalem, Izrael
$1,12M
9
ID: 33923
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Nowy na rynku! Na sprzedaż wyłącznie przy 49 Herzog Street, w pobliżu uroczej dzielnicy Rehavia, naprzeciwko prestiżowej dzielnicy Nayot, na przyszłej tramwaju. W projekcie Tama 38 znanej firmy Yated, z wnętrzem i windami, oferując pełną dostępność do mieszkania. Przestronny apartament 4 pokoje, 97 m2 zarejestrowany na katastr (Tabou), z dodatkowo duży taras 12 m2. Apartament gustownie odnowiony, ekskluzywna kuchnia bardzo ulepszona, 3 orientacje, absolutna cisza w całym mieszkaniu, bezpieczny pokój (Mamad), klimatyzacja, wiele miejsc parkingowych na ulicy. Blisko przestronnego ogrodu botanicznego i wysokiego popytu shtibleh Katamon Hayeshana. Zawiadomienie dla poważnych i reaktywnych nabywców...

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Jerusalem, Izrael
od
$1,12M
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Dzielnica mieszkaniowa Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Dzielnica mieszkaniowa Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Dzielnica mieszkaniowa Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Dzielnica mieszkaniowa Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Dzielnica mieszkaniowa Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Hadera, Izrael
od
$529,815
BZH RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui oferuje apartament pełen dobrych wibracji w centrum miasta Hadera, Harav Ovadia Yossef Street, jasny apartament w wyjątkowej cenie! Charakterystyka: ⭐ Apartament 4 pokoje, około 100 m2, ⭐ Duży salon z dedykowaną jadalnią, ⭐ taras słoneczny, ⭐ Aparta…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$993,795
W sercu Nahlaot, tętniącej życiem i autentycznej dzielnicy Jerozolimy, słynącej z życia społecznego, synagogów, ciepłej atmosfery i bezpośredniej bliskości Shouk Mahane Yehuda i centrum miasta. Bardzo poszukiwany przez rodziny religijne i inwestorów. W ostatnim budynku butiku, odkryj to mie…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,48M
DLA SPRZEDAŻY - TEL AVIV W pięknym budynku, odkryj ten piękny 3-pokojowy apartament: • 74 m2 powierzchnia mieszkalna + 13 m2 taras • 2 komfortowe pokoje • 2 nowoczesne łazienki • Wysoka i duża spiżarnia • Liczba miejsc parkingowych Cena obniżona: 7,900 000 Właściciele są bardzo zmotywowani…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
