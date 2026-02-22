  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Michkenot haouma jerusalem centre

Jerozolima, Izrael
$1,98M
4
ID: 33650
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

Français Français
Nowy na rynku, w Michkenot Haouma, w pobliżu stacji centralnej i centrum miasta, w rezydencji stoi, z widokiem na promenadę, appt 5P w doskonałym stanie, balkon z otwartym widokiem, 2 prywatne parkingi, piwnica. Hadassa Exclusive, Takam Agency

Jerozolima, Izrael
