  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov

Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,12M
20.02.2026
$2,12M
5.05.2025
$1,90M
;
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
1
Zostawić wniosek
ID: 25843
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na sprzedaż - Przestronne 3-pokojowe mieszkanie Bofrachehov Położony w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Tel Aviv, w pobliżu plaży, kawiarni, restauracji, sklepów i transportu. Dzielnica Bofrachehov oferuje tętniące życiem i centralne środowisko życia, pozostając mieszkalne i przyjemne. Powierzchnia całkowita: 93 m2 (87 m2 wewnątrz + 6 m2 taras) 2 sypialnie 2 łazienki Duży salon i kuchnia high- end Apartament z łazienką Bezpieczny pokój (Mamad) Całkowicie odnowiony w 2022 roku z bardzo wysokiej jakości wykończenia Podłoga z litego drewna, klimatyzacja Mitsubishi Taras o powierzchni 6 m2 bez vis- à- vis 1 piętro z windą Parking prywatny Nowoczesny i dobrze utrzymany budynek (2011) Numer pozwolenia: 31928721

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,32M
Dzielnica mieszkaniowa Appartements a vendre a tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,25M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$924,825
Dzielnica mieszkaniowa Baka
Jerusalem, Izrael
od
$843,315
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Aszkelon, Izrael
od
$579,975
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,12M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Hadera, Izrael
od
$843,315
BZH RE / MAX Hadera prezentuje Państwu wyłącznie wspaniały jasny apartament rodzinny, w ostatnim budynku, w dzielnicy nadmorskiej Hadera, w Givat Olga, Menahem Begin Street! Charakterystyka: - 5 sztuk o powierzchni około 120 m2, - Dwa tarasy! 14 i 6 m2, - Piękna przestrzeń życiowa z ładną …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
APARTAMENT 4 CZĘŚCI Z WIDOKIEM - DWA NIE Z GORDONÓW Powierzchnia: 94 m2 zbudowany + 10 m2 taras Podłoga: 1 z 7 Części: 4 3 sypialnie 2 łazienki Parking: 2 Odkryj doskonałą równowagę między komfortem, stylem i uprzywilejowaną lokalizacją w tym wspaniałym 4-pokojowym apartamencie w samym ser…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
DLA SPRZEDAŻY - WSZYSTKIE PRAWNE APARTAMENTY ŻYWE 3 CZĘŚCI W SERCE NEVE TZEDEK Powierzchnia mieszkalna 64 m2 + dwa balkony (5.05 m2 i 6.05 m2) Wysokie 1 piętro 2 sypialnie z mamadem 1 łazienka 2 balkony Ekspozycja na północny zachód Robotic prywatny parking Wyjątkowa lokalizacja: 2 minuty o…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się