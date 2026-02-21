Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na sprzedaż - Przestronne 3-pokojowe mieszkanie Bofrachehov
Położony w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Tel Aviv, w pobliżu plaży, kawiarni, restauracji, sklepów i transportu. Dzielnica Bofrachehov oferuje tętniące życiem i centralne środowisko życia, pozostając mieszkalne i przyjemne.
Powierzchnia całkowita: 93 m2 (87 m2 wewnątrz + 6 m2 taras)
2 sypialnie
2 łazienki
Duży salon i kuchnia high- end
Apartament z łazienką
Bezpieczny pokój (Mamad)
Całkowicie odnowiony w 2022 roku z bardzo wysokiej jakości wykończenia
Podłoga z litego drewna, klimatyzacja Mitsubishi
Taras o powierzchni 6 m2 bez vis- à- vis
1 piętro z windą
Parking prywatny
Nowoczesny i dobrze utrzymany budynek (2011)
Numer pozwolenia: 31928721
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.