Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov

Na sprzedaż - Przestronne 3-pokojowe mieszkanie Bofrachehov Położony w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Tel Aviv, w pobliżu plaży, kawiarni, restauracji, sklepów i transportu. Dzielnica Bofrachehov oferuje tętniące życiem i centralne środowisko życia, pozostając mieszkalne i przyjemne. Powierzchnia całkowita: 93 m2 (87 m2 wewnątrz + 6 m2 taras) 2 sypialnie 2 łazienki Duży salon i kuchnia high- end Apartament z łazienką Bezpieczny pokój (Mamad) Całkowicie odnowiony w 2022 roku z bardzo wysokiej jakości wykończenia Podłoga z litego drewna, klimatyzacja Mitsubishi Taras o powierzchni 6 m2 bez vis- à- vis 1 piętro z windą Parking prywatny Nowoczesny i dobrze utrzymany budynek (2011) Numer pozwolenia: 31928721