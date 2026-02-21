  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer

Dzielnica mieszkaniowa Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
20.02.2026
$2,19M
8.04.2025
$1,97M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 25700
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
SPRZEDAŻ Odkryj ten piękny apartament w odnowionym zabytkowym budynku, zaledwie 100 metrów od morza. Charakterystyka: • Powierzchnia: 80 m2 + balkon 5 m2 • Piętro: drugie z windą • Układ: 2 sypialnie, 2 łazienki • Parking: 2 miejsca Cicha ulica w pobliżu Royal Beach Hotel Unikalna mieszanka uroku historycznego i nowoczesnego komfortu, idealny jako główna rezydencja lub inwestycja. Cena: 7,000,000 Skontaktuj się z nami teraz więcej informacji lub zorganizować wizytę!

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre de bait vagan
Jerozolima, Izrael
od
$2,66M
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum
Jerozolima, Izrael
od
$2,508
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Jerusalem, Izrael
od
$2,04M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
Dzielnica mieszkaniowa Appartements a vendre a tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,25M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Jerusalem, Izrael
od
$2,88M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,50M
Na sprzedaż W pięknym kompleksie Betsalel z siłownią i strażnikiem Blisko plaży, shuk i Sheinkin 2 pokoje bardzo przestronne 60m2 Bardzo ładny balkon o powierzchni 8m2 4 piętro z windą Parking podziemny 4.800.000 Nis
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,76M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się