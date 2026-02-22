Dzielnica mieszkaniowa Vue mer exceptionnelle

  1. Realting.com
Aszkelon, Izrael
od
$498,465
;
7
Zostawić wniosek
ID: 33736
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
na przystani, 1 minuta od plaży, bardzo ładny biznes 3 pokojowy apartament o powierzchni 60 m2 z tarasem o powierzchni 12 m2 z bardzo ładnym widokiem na morze parking podziemny

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

