Dzielnica mieszkaniowa Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord

Przestronny i jasny duplex, starannie zaprojektowany do życia rodzinnego, oferując komfort i atmosferę prywatnego domu. Rezydencja cieszy się skrupulatnym wzornictwem architektonicznym Dana Oberzon, jednego z najbardziej wysuniętych po Izraelu architektów i projektantów wnętrz w obszarze luksusu mieszkalnego. Położony na trzecim i czwartym piętrze intymnego budynku butikowego, w popularnej ulicy w prestiżowej dzielnicy HaMishtala na północ od Tel Aviv, znany z wysokiej jakości społeczności mieszkalnej i doskonałe usługi komunalne, w tym przedszkola, szkoły, klub sportowy, zielone parki, centra handlowe, kawiarnie i wiele więcej. Poziom odbioru - około 97,7 m2 + około 62,5 m2 taras, w tym: • Przestronny salon z bezpośrednim dostępem do dużego tarasu • Hojna jadalnia • Kuchnia designerska z centralną wyspą • Bezpieczny pokój wewnętrzny (Mamad), obecnie używany jako spiżarnia Poziom prywatny - około 89,7 m2 + około 18,9 m2 tarasu, w tym: • Duży apartament z garderobą, łazienką i biurem • Salon rodzinny, który może być używany jako dodatkowy pokój • Pokój poświęcony sztuce lub studiu • Oddzielna pralnia • Prywatny taras Obiekt obejmuje również piwnicę i dwa miejsca parkingowe. Mieszkańcy mają dostęp do imponującego kompleksu wellness na miejscu, w tym basen olimpijski, sauna i w pełni wyposażona siłownia.