Dzielnica mieszkaniowa Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord

Przestronny i jasny duplex, starannie zaprojektowany do życia rodzinnego, oferując komfort i atmosferę prywatnego domu. Rezydencja cieszy się skrupulatnym wzornictwem architektonicznym Dana Oberzon, jednego z najbardziej wysuniętych po Izraelu architektów i projektantów wnętrz w obszarze luksusu mieszkalnego.
Położony na trzecim i czwartym piętrze intymnego budynku butikowego, w popularnej ulicy w prestiżowej dzielnicy HaMishtala na północ od Tel Aviv, znany z wysokiej jakości społeczności mieszkalnej i doskonałe usługi komunalne, w tym przedszkola, szkoły, klub sportowy, zielone parki, centra handlowe, kawiarnie i wiele więcej.
Poziom odbioru - około 97,7 m2 + około 62,5 m2 taras, w tym:
• Przestronny salon z bezpośrednim dostępem do dużego tarasu
• Hojna jadalnia
• Kuchnia designerska z centralną wyspą
• Bezpieczny pokój wewnętrzny (Mamad), obecnie używany jako spiżarnia
Poziom prywatny - około 89,7 m2 + około 18,9 m2 tarasu, w tym:
• Duży apartament z garderobą, łazienką i biurem
• Salon rodzinny, który może być używany jako dodatkowy pokój
• Pokój poświęcony sztuce lub studiu
• Oddzielna pralnia
• Prywatny taras
Obiekt obejmuje również piwnicę i dwa miejsca parkingowe.
Mieszkańcy mają dostęp do imponującego kompleksu wellness na miejscu, w tym basen olimpijski, sauna i w pełni wyposażona siłownia.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.