  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord

Dzielnica mieszkaniowa Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord

Tel-Awiw, Izrael
od
$4,55M
;
15
Zostawić wniosek
ID: 33589
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Przestronny i jasny duplex, starannie zaprojektowany do życia rodzinnego, oferując komfort i atmosferę prywatnego domu. Rezydencja cieszy się skrupulatnym wzornictwem architektonicznym Dana Oberzon, jednego z najbardziej wysuniętych po Izraelu architektów i projektantów wnętrz w obszarze luksusu mieszkalnego. Położony na trzecim i czwartym piętrze intymnego budynku butikowego, w popularnej ulicy w prestiżowej dzielnicy HaMishtala na północ od Tel Aviv, znany z wysokiej jakości społeczności mieszkalnej i doskonałe usługi komunalne, w tym przedszkola, szkoły, klub sportowy, zielone parki, centra handlowe, kawiarnie i wiele więcej. Poziom odbioru - około 97,7 m2 + około 62,5 m2 taras, w tym: • Przestronny salon z bezpośrednim dostępem do dużego tarasu • Hojna jadalnia • Kuchnia designerska z centralną wyspą • Bezpieczny pokój wewnętrzny (Mamad), obecnie używany jako spiżarnia Poziom prywatny - około 89,7 m2 + około 18,9 m2 tarasu, w tym: • Duży apartament z garderobą, łazienką i biurem • Salon rodzinny, który może być używany jako dodatkowy pokój • Pokój poświęcony sztuce lub studiu • Oddzielna pralnia • Prywatny taras Obiekt obejmuje również piwnicę i dwa miejsca parkingowe. Mieszkańcy mają dostęp do imponującego kompleksu wellness na miejscu, w tym basen olimpijski, sauna i w pełni wyposażona siłownia.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Jerusalem, Izrael
od
$1,52M
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Aszkelon, Izrael
od
$862,125
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces idealement situe
Jerozolima, Izrael
od
$1,31M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,95M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,55M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A stunning villa
Dzielnica mieszkaniowa A stunning villa
Jerozolima, Izrael
od
$5,58M
Wspaniała willa w centrum Givat Hambatar, 350 m2 wybudowany, 400 m2 ziemi, ogromny dziedziniec, 60 m2 parking, balkony i więcej
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,11M
Apartament ten położony jest na skrzyżowaniu Neve Tzedek, Florentine i dzielnicy Charles Clore Park, znajduje się w wyjątkowej lokalizacji zaledwie kilka minut spacerem od morza, Carmel rynku i tętniące życiem serce Tel Aviv. Elifelet Street jest znany z cichej i mieszkalnej atmosfery, a je…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Ramat Gan, Izrael
od
$3,65M
Położony w budynku sklepu "Ma 'ale HaTzofim" w Ramat Gan, zaprojektowany i zbudowany przez słynną firmę architektoniczną "Feigin Architects". Budynek został ukończony w 2020 roku i jest uważany za prestiżowy i wyjątkowy projekt z jednym z najwyższych standardów budowlanych w Izraelu. Budynek…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się