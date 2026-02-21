  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
20.02.2026
$2,04M
27.04.2025
$1,83M
;
5
ID: 25790
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
DLA SPRZEDAŻY - WSZYSTKIE PRAWNE APARTAMENTY ŻYWE 3 CZĘŚCI W SERCE NEVE TZEDEK Powierzchnia mieszkalna 64 m2 + dwa balkony (5.05 m2 i 6.05 m2) Wysokie 1 piętro 2 sypialnie z mamadem 1 łazienka 2 balkony Ekspozycja na północny zachód Robotic prywatny parking Wyjątkowa lokalizacja: 2 minuty od Rothschild Boulevard, 3 minuty od Carmel Market i 5 minut od plaży Cena: 6,500.000 NIS

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

