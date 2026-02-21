Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
DLA SPRZEDAŻY - WSZYSTKIE PRAWNE APARTAMENTY ŻYWE 3 CZĘŚCI W SERCE NEVE TZEDEK
Powierzchnia mieszkalna 64 m2 + dwa balkony (5.05 m2 i 6.05 m2)
Wysokie 1 piętro
2 sypialnie z mamadem
1 łazienka
2 balkony
Ekspozycja na północny zachód
Robotic prywatny parking
Wyjątkowa lokalizacja: 2 minuty od Rothschild Boulevard, 3 minuty od Carmel Market i 5 minut od plaży
Cena: 6,500.000 NIS
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.