  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma

Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma

Jerozolima, Izrael
od
$987,000
26.08.2025
$987,000
14.07.2025
$924,161
;
6
ID: 26964
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Bardzo ładny projekt 5 budynku 6 piętro sklep z wyborem kilku apartamentów z 2 pokoi do penthouse. z miejscem snu bliskość transportu publicznego (tramwaj, słynny pociąg łączący Jerozolimę z lotniska Ben Gurion) Mahane yeouda i Saker Park.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael

