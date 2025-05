Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer 2 pieces 55m2 bet hakerem jerusalem

Apartament do wynajęcia 2 pokoje 55m2 - Bet Hakerem, Jerozolima 3. piętro, Taras bez soucca, w nowym budynku 4 piętra Blisko tramwaju, Yad Sarah i szpitala chaarei tsedek Parking, winda Czynsz: 6,200 sh / miesiąc Inne nowe apartamenty do wynajęcia w budynku 53.4 M2 z tarasem 8.6 M2, na 4. piętrze 6.500sh Mieszkanie na podłodze, 55m2, z tarasem od 10m2 do 6500sh Vaad bayit: 300sh / miesiąc - arnona: 420sh / miesiąc dla 2p do 6200sh Pozostałe wypożyczalnie 2 sztuk dostępne są na dłuższą metę na 1. i 2. piętrze. Aby uzyskać więcej informacji, zdjęcia lub zorganizować wizytę, Zadzwoń dzisiaj