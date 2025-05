Dzielnica mieszkaniowa Un tout nouvel appartement a ramat aviv gimel

Jest to zupełnie nowy apartament w poszukiwanym obszarze Ramat Aviv Gimel. Apartament ten znajduje się w 19-piętrowej wieży przy ulicy Ahimeir, 85 m2 powierzchni mieszkalnej z tarasem 15 m2. Zaprojektowany przez architekta Avnera Yashara wieża oferuje ekskluzywne udogodnienia, takie jak odkryty basen, sala fitness, sauna i lobby otwarte 24 / 7. Sam apartament znajduje się na 2 piętrze i zawiera jasny salon, sypialnia z łazienką, otwarta kuchnia Tulman wyposażone w wysokiej klasy urządzenia elektryczne i miejsce parkingowe. Magazyn jest idealnie usytuowany obok mieszkania, co gwarantuje łatwy dostęp. Ponadto, może być łatwo zintegrowane z przestrzenią mieszkalną, zapewniając wartość dodaną dla mieszkańców. Mieszkańcy tego kompleksu będą korzystać z wielu korzyści z życia w jednym z najlepszych dzielnic w regionie centralnym. Z łatwym dostępem do plaży, Alliance High School, Tel Aviv University, Ramat Aviv Shopping Centre, Schuster Center, Country Club, Rosen Community Center, centra zdrowia i banki, ta lokalizacja ma wszystko, co można zadowolić.