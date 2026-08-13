Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Węgry
  3. Zalaszentgroti jaras
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Zalaszentgroti jaras, Węgry

;
1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Kehidakustany, Węgry
Dom 4 pokoi
Kehidakustany, Węgry
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż w Kehidakustány, w pobliżu uzdrowiska termalnego: w pełni odnowiony dwupiętrowy …
$347,866
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Zalaszentgroti jaras, Węgry

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się