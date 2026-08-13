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Domy na sprzedaż w Somogy, Węgry

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1 obiekt total found
Dom w Fonyod, Węgry
Dom
Fonyod, Węgry
W Fenyódzie, jednym z najbardziej malowniczych miejsc na południowym brzegu jeziora Balaton,…
$404,060
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Agencja
International real estate agency Habita
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Parametry nieruchomości w Somogy, Węgry

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