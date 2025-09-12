Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Węgry
  3. Pilisvorosvari jaras
  4. Mieszkania
  5. Rezydencja

Rezydencje na sprzedaż w Pilisvorosvari jaras, Węgry

1 obiekt total found
Rezydencja 6 pokojów w Solymar, Węgry
Rezydencja 6 pokojów
Solymar, Węgry
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 2
Na granicy Budapesztu w Shoymar, dom budowy w 2018 roku, 430 m2, 2 kondygnacje z wewnętrznym…
$1,40M
Agencja
Duna House franchise office
Języki komunikacji
English, Русский, Hungarian
