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Domy na sprzedaż w Pest, Węgry

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wille
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9 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Csomor, Węgry
Dom 5 pokojów
Csomor, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Luxury Family Home with Panoramic View in Csömör – Move-in Ready For sale in the peaceful…
$856,697
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Rezydencja 6 pokojów w Solymar, Węgry
Rezydencja 6 pokojów
Solymar, Węgry
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 2
Na granicy Budapesztu w Shoymar, dom budowy w 2018 roku, 430 m2, 2 kondygnacje z wewnętrznym…
$1,40M
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Dom 5 pokojów w Rackeve, Węgry
Dom 5 pokojów
Rackeve, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
W jednym z najbardziej ekskluzywnych i naturalnie urzekających miejsc Ráckeve, na szczycie w…
$1,17M
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TekceTekce
Dom w Rackeve, Węgry
Dom
Rackeve, Węgry
W jednym z najbardziej ekskluzywnych i naturalnie urzekających miejsc Ráckeve, na szczycie w…
$1,24M
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa 6 pokojów w Pomaz, Węgry
Willa 6 pokojów
Pomaz, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 243 m²
W jednym z najcichszych obszarów 2013 Pomaz oferuje na sprzedaż nowoczesny, oddzielny budyne…
$599,721
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Dom w Csomor, Węgry
Dom
Csomor, Węgry
Na sprzedaż w spokojnej, południowo-zachodniej części Csömör Középhegy, ten nowoczesny, trzy…
$922,053
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa 5 pokojów w Pomaz, Węgry
Willa 5 pokojów
Pomaz, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Liczba kondygnacji 2
$687,231
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Willa 5 pokojów w Dunaharaszti, Węgry
Willa 5 pokojów
Dunaharaszti, Węgry
Pokoje 5
Powierzchnia 260 m²
A 260 m ², 5-pokojowy dom jest na sprzedaż w 2330 Dunaharaszti (niemiecki: Harrast - miasto …
$423,375
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Willa 4 pokoi w Zsambek, Węgry
Willa 4 pokoi
Zsambek, Węgry
Pokoje 4
Powierzchnia 172 m²
Liczba kondygnacji 3
Nieruchomość znajduje się w Zsámbék, w cichej, zielonej okolicy, w pobliżu okolicznych gór i…
$263,304
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Parametry nieruchomości w Pest, Węgry

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
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