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Restauracje na sprzedaż w Keszthelyi jaras, Węgry

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2 obiekty total found
Lokale gastronomiczne 550 m² w Heviz, Węgry
Lokale gastronomiczne 550 m²
Heviz, Węgry
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 3
W Hévíz, zaledwie dziesięć minut spacerem od słynnego jeziora termalnego, trzypiętrowy dom o…
$464,764
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Lokale gastronomiczne 160 m² w Heviz, Węgry
Lokale gastronomiczne 160 m²
Heviz, Węgry
Powierzchnia 160 m²
Nieruchomości na całe życie i pracę!  W słynnym na całym świecie kurorcie Hé v í z, na wzgór…
$359,355
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