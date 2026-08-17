Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Węgry
  3. Győr-Moson-Sopron
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Gyor Moson Sopron, Węgry

;
Willa Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Farad, Węgry
Willa 4 pokoi
Farad, Węgry
Pokoje 4
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 2
W małej miejscowości Farád, zaledwie 3 minuty jazdy od Csorny i około 35 minut od Győr, odno…
$225,670
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Osli, Węgry
Willa 6 pokojów
Osli, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 225 m²
Opis przedmiotu Na sprzedaż znajduje się węgierska firma (Kft), która posiada działkę parkow…
$3,60M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Kisbajcs, Węgry
Willa 5 pokojów
Kisbajcs, Węgry
Pokoje 5
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom rodzinny na sprzedaż znajduje się w 9062 Kisbajcs w północno-wschodniej części powiatu G…
$405,976
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Gyor Moson Sopron, Węgry

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się