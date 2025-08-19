Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Condo z garażem na sprzedaż w Węgry

Budapeszt
3
Środkowe Węgry
3
2 obiekty total found
Condo 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
Condo 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 7
BEAUTIFUL panorama do mostów Budapesztu, rzeki i zamku w budynku z bezpieczeństwem i wellnes…
$561,681
Agencja
DPRM.hu
Języki komunikacji
English, Deutsch, Hungarian
Condo 4 pokoi w Budapeszt, Węgry
Condo 4 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Piętro 2
Ładny układ, doskonała lokalizacja, współczesne wibracje. Oferujemy wszystkie wokół panorami…
$772,311
Agencja
DPRM.hu
Języki komunikacji
English, Deutsch, Hungarian
