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Wille na sprzedaż w Budakeszi jaras, Węgry

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1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Zsambek, Węgry
Willa 4 pokoi
Zsambek, Węgry
Pokoje 4
Powierzchnia 172 m²
Liczba kondygnacji 3
Nieruchomość znajduje się w Zsámbék, w cichej, zielonej okolicy, w pobliżu okolicznych gór i…
$263,304
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Parametry nieruchomości w Budakeszi jaras, Węgry

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