Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Atlantida, Honduras

Dom 2 pokoi w Jutiapa, Honduras
Dom 2 pokoi
Jutiapa, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 1
Cosy stały domek w Cacao Village, Jutiapa, Atlantida, Nieruchomość w wynajęciu przez Airbnb …
$89,000
Dom 1 pokój w El Pino, Honduras
Dom 1 pokój
El Pino, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 1
Piękna 1 sypialnia 1 łazienka willa w strzeżonej społeczności. Ta społeczność Eco ma 14 will…
$89,900
Dom 4 pokoi w El Porvenir, Honduras
Dom 4 pokoi
El Porvenir, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Liczba kondygnacji 1
Casa Pelicano jest 1 historia Nowoczesne Karaiby Design. Ten otwarty dom koncepcyjny posiada…
$319,000
Dom 3 pokoi w La Ceiba, Honduras
Dom 3 pokoi
La Ceiba, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 307 m²
Liczba kondygnacji 2
This peaceful oasis is a 2 story cement home with 3 bedrooms, large 2nd floor terrace, 2 ba…
$220,000
