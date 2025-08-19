Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w El Porvenir, Honduras

2 obiekty total found
Dom 1 pokój w El Pino, Honduras
Dom 1 pokój
El Pino, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 1
Piękna 1 sypialnia 1 łazienka willa w strzeżonej społeczności. Ta społeczność Eco ma 14 will…
$89,900
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 4 pokoi w El Porvenir, Honduras
Dom 4 pokoi
El Porvenir, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Liczba kondygnacji 1
Casa Pelicano jest 1 historia Nowoczesne Karaiby Design. Ten otwarty dom koncepcyjny posiada…
$319,000
