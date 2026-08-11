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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Region Aszanti, Ghana

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domy
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3 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Aduaben, Ghana
Dom 3 pokoi
Aduaben, Ghana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
ID NIERUCHOMOŚCI: KSI004 Ten początek rozwoju sztuki to ekskluzywna zamknięta społeczność w …
$350,000
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Dom 5 pokojów w Kumasi, Ghana
Dom 5 pokojów
Kumasi, Ghana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
ID NIERUCHOMOŚCI: KSI002 Ta nieruchomość to 5 Sypialnia położona w Kumasi. Ta nieruchomość j…
$230,000
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Dom 6 pokojów w Kwadaso Municipal District, Ghana
Dom 6 pokojów
Kwadaso Municipal District, Ghana
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
ID NIERUCHOMOŚCI: KSI005 Ta nieruchomość to piękny dom z 6 sypialniami i 3 sypialniami w Daa…
$300,000
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Parametry nieruchomości w Region Aszanti, Ghana

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