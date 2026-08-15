Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ghana
  3. Sakumono
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sakumono, Ghana

;
domy
5
7 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Sakumono, Ghana
Dom 4 pokoi
Sakumono, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
ID NIERUCHOMOŚCI: TM052 Ta nieruchomość jest samodzielnym domem sypialni 4 z sypialnią dla c…
$260,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sakumono, Ghana
Dom 4 pokoi
Sakumono, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
PROPERTY ID: SP063This property is a newly built 4 bedroom townhouse located off the Spintex…
$350,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sakumono, Ghana
Dom 4 pokoi
Sakumono, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
PROPERTY ID: TM076This house is a 4 bedroom stand-alone house on a private compound located …
$160,000
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 2 pokoi w Sakumono, Ghana
Mieszkanie 2 pokoi
Sakumono, Ghana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Identyfikator nieruchomości: TM046 Lokalizacja: Społeczność Tema 19 Ten deweloper nabył okoł…
$185,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Sakumono, Ghana
Dom 3 pokoi
Sakumono, Ghana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
ID WŁAŚCIWOŚCI: TM063 Ta nieruchomość jest osiedlem o mieszanej gęstości, obejmującym 23 jed…
$220,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sakumono, Ghana
Mieszkanie 3 pokoi
Sakumono, Ghana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
ID WŁASNOŚCI: APARTAMENT TM004DELUXE 3 Sypialnie Cena: $ 165 000,00 Lokalizacja: Sakumono, T…
$165,000
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Sakumono, Ghana
Dom 3 pokoi
Sakumono, Ghana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
ID NIERUCHOMOŚCI: TM003 Ta nieruchomość to dwupiętrowy dom jednorodzinny z 3 sypialniami i k…
$3,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się