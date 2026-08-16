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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Tema Metropolitan District, Ghana

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mieszkania
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4 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Tema, Ghana
Mieszkanie 3 pokoi
Tema, Ghana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
$273,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Tema, Ghana
Mieszkanie 2 pokoi
Tema, Ghana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
ID NIERUCHOMOŚCI: TM075 Ta nieruchomość to kolekcja kamienic z tarasem z 2 sypialniami sprze…
$45,000
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Mieszkanie w Tema, Ghana
Mieszkanie
Tema, Ghana
ID NIERUCHOMOŚCI: TM039 Społeczność ta będzie obsługiwać działki w nowoczesnej, zabezpieczon…
$55,000
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Dom 4 pokoi w Tema, Ghana
Dom 4 pokoi
Tema, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
ID NIERUCHOMOŚCI: TM002 Ta nieruchomość to dwupiętrowy i wolnostojący dom z 4 sypialniami po…
$398,000
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Parametry nieruchomości w Tema Metropolitan District, Ghana

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