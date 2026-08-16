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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Oyarifa, Ghana

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domy
4
4 obiekty total found
Dom 2 pokoi w Oyarifa, Ghana
Dom 2 pokoi
Oyarifa, Ghana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
ID NIERUCHOMOŚCI: OSK0192 sypialnia bliźniak - GHS240,000 - 40 X 70 FT 3 sypialnia wolnostoj…
$98,000
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Dom 2 pokoi w Oyarifa, Ghana
Dom 2 pokoi
Oyarifa, Ghana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Identyfikator NIERUCHOMOŚCI: OSK097 Ta nieruchomość to wolnostojący dom z sypialnią 2 i 3 sp…
$95,000
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Dom 4 pokoi w Oyarifa, Ghana
Dom 4 pokoi
Oyarifa, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Identyfikator NIERUCHOMOŚCI: OSK061 Ta nieruchomość jest parterowym domem z 4 sypialni sprze…
$220,000
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Dom 2 pokoi w Oyarifa, Ghana
Dom 2 pokoi
Oyarifa, Ghana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Identyfikator NIERUCHOMOŚCI: OSK001 Ta właściwość będzie składać się z 55 jednostek miksu 2 …
$55,000
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