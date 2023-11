Gruziya Batumi Kompleks Kub

Batumi, Gruzja

od €69,970

45–57 m² 4

Poddaj się: 2027

Kompleks KUB aleja Bohaterów, 5 minut do morza międzynarodowa marka Tulipan królewski w Wielkiej Brytanii hotel 5 gwiazdek Zakończenie budowy w 2027 r. - w tym infrastruktura. Rata do końca 2027 r 42 podłogi infrastruktura do 5 pięter 82 pokoje hotelowe (5-10 piętro). 332 Apartamenty inwestycyjne 100 maszyn 5 wind APARTAMENTY INWESTYCYJNE — NAJWYŻSZA ZYSK INWESTYCJE W MIEŚCIE OD 10% Kompleks klasy biznesowej. studia, 1 + 1, 2 + 1 są podane w dwóch wariantach: lub z naprawą, z kuchnią i wyposażoną łazienką. lub pod klucz - dopłata w wysokości 200 dolarów \ metr recepcja parking podziemny basen salon taras fitness restauracja sala konferencyjna Konstrukcja monolityczna Panoramiczne okna dwukomorowe Izolacja hałasu Sufity 3m do wykończenia Stabilność sejsmiczna 9 punktów Kocioł gazowy do centralnego ogrzewania PC 40%, właściciel 60% 40% obejmuje obszar komunalny. Usługa 2 dolary \ m2 - nie jest wliczona w koszty zarządzania. Konto osobiste do naliczania dochodów z Wielkiej Brytanii. Umowa z komputerem na 10 lat. Po 3 latach możesz wyjść z umowy. Ograniczenia pobytu właścicieli przy podpisywaniu umowy z Wielką Brytanią - 2 miesiące w roku. Transfer jest możliwy po zapłaceniu 50% za mieszkanie. Parking nie jest na sprzedaż. Schemat płatności: rezerwacja 1000 dolarów na 2 tygodnie PV 20–30% Rata do końca 2027 r Możliwe jest zapłacenie 20% pv, 20% po zakończeniu budowy, 60% raty za 51mes.