Batumi, Gruzja

od €38,333

35–66 m² 3

Poddaj się: 2025

Kompleks hotelowy i mieszkaniowy na stałe, w tym ze zwierzętami. Możliwe jest poddanie się zarządzaniu kodeksem karnym. Wyndham Quarter Start of New Boulevard 3 km od lotniska 250 m do morza 100 m od kompleksu Raduga Adres budowy kompleksu: Batumi, Adlia Dostawa kompleksu w białej ramie – maj 2025 r Dostawa kompleksu z naprawą – grudzień 2025 r Nieoprocentowany plan ratalny do końca 2025 r 400 mieszkań o różnych rozmiarach i różnych układach. 18 pięter Kompleks jest zarządzany przez międzynarodową firmę zarządzającą Infrastruktura: teren zielony i plac zabaw. Na odkrytym tarasie z jacuzzi. Wielofunkcyjny boisko sportowe do tenisa, piłki nożnej, koszykówki. Powierzchnia apartamentu: od 37,64 m2 do 139,33 m2 Wysokość sufitu: 2,8 Apartamenty można kupić: bez naprawy; z naprawą, ale bez mebli; z naprawą « ». Koszt naprawy – 600 $ / m2. Naprawa mieszkania « » obejmuje nie tylko prace wykończeniowe i materiały w mieszkaniu, ale także meble, sprzęt, instalacje hydrauliczne itp. Akcesoria domowe. Koszt korzystania z infrastruktury kompleksu – 0,7 $ / m2 z powierzchni mieszkania, ale nie więcej niż 35 $ miesięcznie. Dostawa mieszkań do kierownictwa Po przekazaniu mieszkania spółce zarządzającej dochód uzyskany z najmu w wysokości 60% zysku zostanie przeniesiony na właściciela mieszkania, 40% zysku pozostanie w Wielkiej Brytanii. Schemat płatności 1 000 $ – zbroja ( dzień / dwa ) 30% – zaliczka ( obejmuje 1000 $ rezerwacja ). Nieoprocentowana rata do grudnia 2025 r. Z miesięcznymi lub kwartalnymi płatnościami. Rodzaje mieszkań: studia, 1 + 1, 2 + 1. Rodzaje mieszkania: na morzu, na lotnisku, LCD « Rainbow », góry. Windy są bezpłatne dla posiadaczy kart. Kompleks jest zarządzany przez międzynarodową spółkę zarządzającą: « IPM » International Property Management. Możesz sam dokonać napraw. Możesz wynająć się bez Kodeksu karnego.