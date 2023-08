Gonio, Gruzja

od € 59,189

Poddaj się: 2025

Wyndham World Brand Apartment z gwarantowanymi zwrotami i kapitalizacją co najmniej 30% rocznie. Jest to pierwszy ośrodek all inclusive w Gruzji – pod elitarną marką Wyndham Grand Residences. Zostań współwłaścicielem światowej elity branży hotelarskiej! Zebraliśmy wszystko, co najlepsze w kompleksie hotelowym Hotel City Utworzony na zasadzie « kurort » All Inclusive. Pod najbardziej elitarną marką Wyndham Grand Residences, światowy lider hotelu Wyndham Hotels & Resorts. Zarządzany przez wiodącego na świecie operatora hotelowego Z wiodącej jakości konstrukcji według europejskiej wioski dewelopera Forbesa. W elitarnym obszarze Batumi – z najczystszym obszarem wodnym i ekologią. Z najbardziej nasyconą elitarną infrastrukturą o powierzchni 10 000 m ², składającą się z 42 obiektów: SPA, restauracji, parków dziecięcych, a nawet lądowiska dla helikopterów. Jedyna oferta, w tym prognozowany dochód - 13% i dochód gwarantowany - 5%, a także zwrot odkupu po podwyższonej cenie.