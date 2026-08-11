Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Ile-de-France
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Ile de France, Francja

;
Willa Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Willa w Paryż, Francja
Willa
Paryż, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Paris XVI - Villa MontmorenceWyjątkowy atut w najbardziej strzeżonej i prestiżowej dzielnicy…
$32,96M
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Saint Maur des Fosses, Francja
Willa 7 pokojów
Saint Maur des Fosses, Francja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Powierzchnia 174 m²
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Ile de France, Francja

z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się