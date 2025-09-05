Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Kawalerki na sprzedaż w Dolny-Ren, Francja

Strasburg
14
14 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Strasburg, Francja
Kawalerka 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 17 m²
Piętro 6
Kamienny rzut z Uniwersytetu w Strasburgu i Citadel Park, ta przestrzeń życiowa łączy studia…
$93,069
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Strasburg, Francja
Kawalerka 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 17 m²
Piętro 11
Kamienny rzut z Uniwersytetu w Strasburgu i Citadel Park, ta przestrzeń życiowa łączy studia…
$85,168
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Strasburg, Francja
Kawalerka 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 2
Studio
$199,849
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Strasburg, Francja
Kawalerka 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 31 m²
Studio
$150,932
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Strasburg, Francja
Kawalerka 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 13
Kamienny rzut z Uniwersytetu w Strasburgu i Citadel Park, ta przestrzeń życiowa łączy studia…
$90,978
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Strasburg, Francja
Kawalerka 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 31 m²
Studio
$157,904
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Strasburg, Francja
Kawalerka 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 8
Kamienny rzut z Uniwersytetu w Strasburgu i Citadel Park, ta przestrzeń życiowa łączy studia…
$96,439
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Strasburg, Francja
Kawalerka 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 3
Kamienny rzut z Uniwersytetu w Strasburgu i Citadel Park, ta przestrzeń życiowa łączy studia…
$102,364
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Strasburg, Francja
Kawalerka 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 3
Kamienny rzut z Uniwersytetu w Strasburgu i Citadel Park, ta przestrzeń życiowa łączy studia…
$152,675
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Strasburg, Francja
Kawalerka 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 3
Studio
$220,763
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Strasburg, Francja
Kawalerka 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 1
Studio
$197,525
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Strasburg, Francja
Kawalerka 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 5
Kamienny rzut z Uniwersytetu w Strasburgu i Citadel Park, ta przestrzeń życiowa łączy studia…
$89,002
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Strasburg, Francja
Kawalerka 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 1
Studio
$214,954
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Strasburg, Francja
Kawalerka 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 31 m²
Studio
$159,647
Zostaw prośbę

