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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Alfortville, Francja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Alfortville, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Alfortville, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowy kompleks mieszkaniowy 50 m od rzeki Marny, Alfortville, Ile-de-France, Francja Mały ko…
$447,322
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