Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Egipt
  3. Al Hadaba
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Al Hadaba, Egipt

1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Al Hadaba, Egipt
Dom 3 pokoi
Al Hadaba, Egipt
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Piętro 3/4
Airport Resort Hurghada Inteligentne życie i duże inwestycje w pobliżu lotniska Airport Res…
$63
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się