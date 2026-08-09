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Domy na sprzedaż w Sosua, Dominikana

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wille
21
29 obiektów total found
Dom w Sosua, Dominikana
Dom
Sosua, Dominikana
$535,000
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
$470,000
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Sosua, Dominikana
Dom
Sosua, Dominikana
$327,900
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Agencja
International real estate agency Habita
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Cabarete, Dominikana
Willa
Cabarete, Dominikana
Doświadczyć ostatecznego luksusu życia w Cabarete, Puerto Plata, Dominikana. Ta olśniewająca…
$10,90M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Resale Villa for Sale – 2 Bedrooms, Fully Furnished Fully furnished resale villa located wit…
$259,000
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Dom w Sosua, Dominikana
Dom
Sosua, Dominikana
$599,000
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Sosua, Dominikana
Dom
Sosua, Dominikana
Villa Harmony to przestronny plan z 3 sypialniami, który oferuje prywatne, oddzielne sypialn…
$439,900
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 375 m²
Resale Villa for Sale – 4 Bedrooms, Fully Furnished Fully furnished resale villa located wit…
$990,000
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Dom w Sosua, Dominikana
Dom
Sosua, Dominikana
$799,000
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
Ten uroczy dom rodzinny i wynajem nieruchomości oferuje dobrze zaprojektowany układ z przest…
$450,000
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
Doświadcz ostatecznego luksusu w Sosúa, Puerto Plata, Dominikana. Ten wspaniały 4-sypialnia,…
$5,50M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Residencial Hispaniola is a premier gated villa community located in the heart of Sosúa, Dom…
$235,000
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Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 052 m²
This exceptional villa for sale is located within the exclusive and prestigious Sosua Ocean …
$5,50M
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Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
$278,000
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
$950,000
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
Niesamowita willa na dość dużej partii, z widokiem na ocean, strzeżona społeczność w Sosua, …
$599,000
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International real estate agency Habita
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Dom w Cabarete, Dominikana
Dom
Cabarete, Dominikana
Doświadczyć ostatecznego w luksusie życia w Cabarete, Puerto Plata, Dominikana. Ta oszałamia…
$500,000
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International real estate agency Habita
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Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
Doświadcz ostatecznego luksusu w Sosúa, Puerto Plata, Dominikana. Ta oszałamiająca, nowa wil…
$599,000
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International real estate agency Habita
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Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
$899,000
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Customizable Villas Overview:  Discover a variety of tropical villas designed for style and…
$199,700
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Dom w Sosua, Dominikana
Dom
Sosua, Dominikana
$479,000
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
Luksusowe wille oceanfront z wyśmienitymi dekoracjami są dostępne na sprzedaż. Wspaniały wid…
$950,000
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International real estate agency Habita
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Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
Niepowtarzalna szansa na posiadanie nieruchomości Waterfront w Dominikanie Rozległe tarasy p…
$5,90M
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International real estate agency Habita
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Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
Szukasz przestronnej i w pełni wybudowanej willi Colibri Model? Ta przytulna, przerośnięta w…
$317,000
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International real estate agency Habita
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Dom w Sosua, Dominikana
Dom
Sosua, Dominikana
$529,000
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International real estate agency Habita
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Willa 4 pokoi w Cabarete, Dominikana
Willa 4 pokoi
Cabarete, Dominikana
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 258 m²
Liczba kondygnacji 2
$290,000
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Willa 2 pokoi w Cabarete, Dominikana
Willa 2 pokoi
Cabarete, Dominikana
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
$245,000
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Willa 2 pokoi w Cabarete, Dominikana
Willa 2 pokoi
Cabarete, Dominikana
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 1
Villa 144.65 m2 of construction Price $235,000 Plot 350 m2 2 bedrooms 2 1/2 baths Laundry Ar…
$235,000
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Willa 4 pokoi w Cabarete, Dominikana
Willa 4 pokoi
Cabarete, Dominikana
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
$280,000
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Parametry nieruchomości w Sosua, Dominikana

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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