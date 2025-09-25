Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów z tarasem w La Altagracia, Dominikana

Punta Cana
3
Higuey
3
1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Apartament do wynajęcia - Penthouse / Długoterminowy wynajem w Punta Cana!Położenie strategi…
$580
za miesiąc
Parametry nieruchomości w La Altagracia, Dominikana

z Ogród
z Basen
z Pole golfowe