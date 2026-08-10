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Mieszkania na sprzedaż w Distrito Nacional, Dominikana

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Santo Domingo, Dominikana
Mieszkanie 3 pokoi
Santo Domingo, Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Ecological Community  A residential concept in harmony with nature, located in the area of g…
$78,000
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Parametry nieruchomości w Distrito Nacional, Dominikana

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