Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Ta Khmau
  4. Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy nieruchomości w Ta Khmau, Kambodża

;
domy
6
nieruchomości komercyjne
5
15 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne w Ta Khmau, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Ta Khmau, Kambodża
Piętro 1
Ten sklep jest dostępny do wynajęcia w obszarze Takhmao w cenie najmu 2000 dolarów miesięczn…
$2,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Ta Khmau, Kambodża
Działki
Ta Khmau, Kambodża
Powierzchnia 1 345 m²
Ustaw swój biznes na sukces z tej głównej ziemi komercyjnej do wynajęcia na ulicy 210 w Ta K…
$2,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 187 m² w Ta Khmau, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 187 m²
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 187 m²
Piętro 6
Ten przestronny budynek handlowy posiada 6 pięter plus mezzanine, oferując doskonały potencj…
$3,639
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Ta Khmau, Kambodża
Działki
Ta Khmau, Kambodża
Powierzchnia 375 m²
Skorzystaj z tej strategicznie zlokalizowanych gruntów komercyjnych do wynajęcia wzdłuż drog…
$800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Ta Khmau, Kambodża
Działki
Ta Khmau, Kambodża
Powierzchnia 1 726 m²
Ustaw swój biznes na długoterminowy sukces z tej głównej ziemi komercyjnej do wynajęcia w Kr…
$4,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Ta Khmau, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Piętro 5
Skorzystaj z tej przestronnej nieruchomości handlowej znajduje się w tętniącej życiem okolic…
$1,876
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Ta Khmau, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Piętro 4
Umieść swój biznes w jednym z najbardziej tętniących życiem i wysokiej lokalizacji ruchu Tak…
$1,576
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Ta Khmau, Kambodża
Działki
Ta Khmau, Kambodża
Powierzchnia 980 m²
Skorzystaj z tej doskonałej ziemi komercyjnej do wynajęcia w Krong Ta Khmau, prowincji Kanda…
$2,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Ta Khmau, Kambodża
Willa 6 pokojów
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 210 m²
Piętro 3
Doświadcz komfortu i elegancji w tej nowoczesnej willi znajduje się w prestiżowej społecznoś…
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Ta Khmau, Kambodża
Willa 6 pokojów
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 315 m²
Piętro 3
Pozycja w prestiżowym Ta przestronna willa, wiejska enklawa ML Tiara oferuje wyjątkowe warun…
$4,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Ta Khmau, Kambodża
Dom 4 pokoi
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 112 m²
Piętro 3
Ten 3-piętrowy dom oferuje długi i wydajny układ 4m x 28m na hojnej powierzchni 4m x 29m, co…
$650
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 270 m² w Ta Khmau, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 270 m²
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Ten funkcjonalny obiekt magazynowy jest teraz dostępny do wynajęcia w Prek Ho, Ta Khmau, obs…
$430
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Ta Khmau, Kambodża
Dom 5 pokojów
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 111 m²
Piętro 4
Ten 4-piętrowy dom z odciskiem budynku o wymiarach 4,1m x 16 m znajduje się na hojnej powier…
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Ta Khmau, Kambodża
Dom 4 pokoi
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2
Ten dwupiętrowy dom wyposażony jest w praktyczny układ 5m x 14m na pasującej powierzchni, of…
$800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Ta Khmau, Kambodża
Dom 5 pokojów
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 221 m²
Piętro 4
Ten przestronny 4-piętrowy dom znajduje się na powierzchni 8.2m x 27m z solidnym 8,2m x 16m …
$2,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się