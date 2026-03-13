Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Ta Khmau
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom

Wynajem długoterminowy domy w Ta Khmau, Kambodża

6 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Ta Khmau, Kambodża
Willa 6 pokojów
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 315 m²
Piętro 3
Pozycja w prestiżowym Ta przestronna willa, wiejska enklawa ML Tiara oferuje wyjątkowe warun…
$4,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Ta Khmau, Kambodża
Dom 4 pokoi
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 112 m²
Piętro 3
Ten 3-piętrowy dom oferuje długi i wydajny układ 4m x 28m na hojnej powierzchni 4m x 29m, co…
$650
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Ta Khmau, Kambodża
Dom 5 pokojów
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 221 m²
Piętro 4
Ten przestronny 4-piętrowy dom znajduje się na powierzchni 8.2m x 27m z solidnym 8,2m x 16m …
$2,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Ta Khmau, Kambodża
Dom 4 pokoi
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2
Ten dwupiętrowy dom wyposażony jest w praktyczny układ 5m x 14m na pasującej powierzchni, of…
$800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Ta Khmau, Kambodża
Willa 6 pokojów
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 210 m²
Piętro 3
Doświadcz komfortu i elegancji w tej nowoczesnej willi znajduje się w prestiżowej społecznoś…
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Ta Khmau, Kambodża
Dom 5 pokojów
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 111 m²
Piętro 4
Ten 4-piętrowy dom z odciskiem budynku o wymiarach 4,1m x 16 m znajduje się na hojnej powier…
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się