Mieszkania na sprzedaż w Siem Reap Municipality, Kambodża

Siem Reap
Mieszkanie w Siem Reap, Kambodża
Mieszkanie
Siem Reap, Kambodża
Powierzchnia 38 m²
Piętro 5/32
Luksusowe nieruchomości w Phnom Penh, Kambodża. Kompleks z widokiem na rzekę. Inwestycje o w…
$50,000
Mieszkanie w Siem Reap, Kambodża
Mieszkanie
Siem Reap, Kambodża
Powierzchnia 38 m²
Piętro 3/32
Luksusowe nieruchomości w Phnom Penh, Kambodża. Kompleks z widokiem na rzekę. Inwestycje o w…
$50,000
Mieszkanie w Siem Reap, Kambodża
Mieszkanie
Siem Reap, Kambodża
Powierzchnia 38 m²
Piętro 24/32
Luksusowe nieruchomości w Phnom Penh, Kambodża. Kompleks z widokiem na rzekę. Inwestycje o w…
$58,000
Parametry nieruchomości w Siem Reap Municipality, Kambodża

