Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Poipet, Kambodża

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 210 m² w Poipet, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 210 m²
Poipet, Kambodża
Pokoje 20
Sypialnie 20
Powierzchnia 210 m²
Piętro 9
📣📣 To jest to. l Budynek na sprzedaż 📍 Lokalizacja: Cena: $1.2M - Miesięczny dochód: $16, 00…
$1,20M
