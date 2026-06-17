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Kawalerki z tarasem na sprzedaż w Phnom Penh, Kambodża

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Khan Boeng Keng Kang
3
Khan Daun Penh
4
Kawalerka Usuwać
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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Phnom Penh, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Phnom Penh, Kambodża
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 36/43
Studio pod klucz z systemem inteligentnego domu o powierzchni 39,28 metrów kwadratowych w ko…
$162,182
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Parametry nieruchomości w Phnom Penh, Kambodża

z garażem
z Ogród
z Basen
Tanie
Luksusowe
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