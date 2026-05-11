Mieszkanie w nowym budynku Time square 11 in BKK3, Phnom Penh

Time Square 11, znany również jako Time Castle XI, reprezentuje następne pokolenie miast żyjących w sercu BKK3. Ta 39-piętrowa współczesna ikona, opracowana przez słynną firmę Megakim World Corp, jest przeznaczona dla tych, którzy chcą doświadczyć dynamicznej mieszanki kultur międzynarodowych i lokalnych, która dziś definiuje Phnom Penh. Oferuje unikalną okazję do mieszkania obok dzielnicy premium BKK1, jednocześnie ciesząc się znacznie bardziej przystępnymi cenami wstępu, co zasadniczo daje podwójną wartość inwestycji.



Budynek posiada wyrafinowany projekt architektoniczny z mostem nieba, który płynie w całej konstrukcji, prowadząc do spektakularnej kolekcji obiektów na dachu. Projekt jest skrupulatnie zaplanowany, aby oddzielić miejsca do życia, parkowania i wypoczynku dla maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa.



Dystrybucja i infrastruktura podłogowa:



* Ground Floor: Elegancki hol i recepcja.

* Podłogi od 2 do 6: Pięć dedykowanych poziomów bezpiecznego parkingu.

* Podłogi od 7 do 39: Mieszkanie "Classic Floors" wyposażone w stylowe 1 i 2 sypialnie.

* Dach (RF): Centrum premium obiektu, w tym lounge niebo, basen, siłownia niebo, niebo podwórze, pokój dla dzieci, salon basen, i pokład wyspy.



Jednostki mieszkalne są inspirowane przez globalne luksusowe marki, oferujące różne rozmiary do różnych inwestycji i potrzeb stylu życia:



* Hermes Units (2 sypialnie): Flagowy obiekt mieszkalny z przestronnymi układami dwupokojowymi o powierzchni 75 m2

* Chanel Units (1 Sypialnia): Premium 1 sypialnia z 50 metrów kwadratowych przestrzeni.

* Prada Units (1 sypialnia): Wygodne i stylowe 1-pokojowe wzory na 45 metrów kwadratowych.

* Jednostki Gucci (1 sypialnia): Efektywnie zaprojektowane opcje 1-pokojowe na 38 metrów kwadratowych.

* Dior Units (1 sypialnia): Przytulne i nowoczesne 1-sypialnia mieszka na 35 metrów kwadratowych.



Najważniejsze punkty inwestycji:



* Prime BKK3 lokalizacja z wysokim zapotrzebowaniem na wynajem i ograniczona konkurencja wysokiego wzrostu w bezpośrednim obszarze.

* Pełna gama udogodnień stylu życia, w tym 39. piętrze basen nieba i siłownia z panoramicznym widokiem na miasto.

* Silny rekord deweloperów ze 100% stopniem realizacji wszystkich poprzednich projektów Time Square.

* Elastyczne warunki płatności i strategiczne pozycjonowanie dla aprecjacji kapitału.



Niezależnie od tego, czy szukasz wysokiej rentowności inwestycji czy nowoczesnego domu w dzielnicy, która nigdy nie śpi, Time Square 11 oferuje doskonałą równowagę luksusu, lokalizacji i przystępności cenowej.



