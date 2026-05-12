Kompleks mieszkalny Kingston Royale – Nowoczesne Apartamenty i Inwestycja Premium w Boeung Tompun, Phnom Penh

  • Kraj
    Kambodża
  • Region / Państwo
    Phnom Penh
  • Miasteczko
    Khan Mean Chey
  • Wioska
    Sangkat Chak Angrae Leu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

    Klasa ekonomiczna
  • Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    36

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Opis Projektu

Kingston Royale – Nowoczesne Apartamenty i Inwestycja Premium w Boeung Tompun, Phnom Penh

Wznosząc się na 36 pięter w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Phnom Penh, Kingston Royale wyznacza nowy standard nowoczesnego życia miejskiego w Boeung Tompun. Ten prestiżowy projekt mieszkaniowy łączy przystępny luksus, współczesną architekturę i strategiczną lokalizację, oferując wyjątkowy styl życia oraz wysoki potencjał inwestycyjny na kambodżańskim rynku nieruchomości.

Projekt znajduje się zaledwie kilka minut od popularnego Russian Market (Toul Tom Poung), AEON Mall, Brown Coffee 271 oraz ważnych punktów miasta, takich jak Szpital Przyjaźni Khmer-Sowieckiej. Kingston Royale zapewnia doskonałą komunikację z głównymi centrami biznesowymi, szkołami międzynarodowymi, strefami handlowymi i kluczową infrastrukturą Phnom Penh.

Stworzony z myślą o nowoczesnych właścicielach mieszkań, młodych profesjonalistach, ekspatach oraz inwestorach zagranicznych, Kingston Royale oferuje 310 starannie zaprojektowanych apartamentów łączących elegancję, funkcjonalność i komfort współczesnego życia. Projekt stanowi wyjątkową okazję do zakupu mieszkania typu Freehold w jednej z najbardziej perspektywicznych lokalizacji mieszkaniowych Phnom Penh.

Nowoczesne Apartamenty Zaprojektowane dla Komfortu i Rentowności

Kingston Royale oferuje stylowe apartamenty z jedną lub dwiema sypialniami, zaprojektowane tak, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń, naturalne światło i wentylację. Każde mieszkanie harmonijnie łączy nowoczesny design z funkcjonalnością, odpowiadając zarówno na potrzeby mieszkańców, jak i rosnący popyt na wynajem wśród ekspatów w Phnom Penh.

Główne cechy apartamentów:

  • Wysokość sufitów 2,8 metra zapewniająca przestronność i jasność wnętrz

  • Funkcjonalne układy mieszkań od 42 m² do 67 m²

  • Nowoczesne wnętrza z wysokiej jakości wykończeniem

  • Prywatne balkony z panoramicznym widokiem na Phnom Penh

  • Praktyczne projekty dostosowane do nowoczesnego miejskiego stylu życia

Typy mieszkań:

  • Apartament 1-sypialniowy: 42–43 m²

  • Apartament 2-sypialniowy: 50–67 m²

Luksusowe Udogodnienia i Lifestyle Premium

Kingston Royale zostało zaprojektowane tak, aby oferować mieszkańcom zrównoważony i podwyższony standard życia dzięki szerokiej gamie udogodnień poświęconych wellness, relaksowi i życiu społecznemu.

Centrum Wellness na 33. Piętrze

Mieszkańcy mogą korzystać z nowoczesnej strefy wellness obejmującej:

  • Nowoczesną siłownię

  • Saunę i łaźnię parową

  • Jacuzzi

  • Dedykowane studio jogi

Rooftop Sky Facilities

Na dachu budynku znajdują się ekskluzywne udogodnienia z panoramicznym widokiem na Phnom Penh:

  • Basen infinity

  • Sky garden i strefy relaksu

Zielone i Komfortowe Otoczenie

Około 27% projektu przeznaczono na tereny zielone i zagospodarowaną przestrzeń krajobrazową, tworząc przyjemne środowisko miejskie.

Dodatkowe udogodnienia:

  • Eleganckie lobby główne

  • Mini market na terenie inwestycji

  • Całodobowa ochrona i monitoring CCTV

Strategiczna Lokalizacja w Phnom Penh

Położony w jednym z głównych korytarzy rozwoju Phnom Penh, Kingston Royale zapewnia szybki dostęp do najważniejszych centrów handlowych, edukacyjnych, biznesowych i infrastrukturalnych stolicy Kambodży.

W pobliżu:

  • Russian Market (Toul Tom Poung)

  • Brown Coffee 271

  • AEON Mall 1 i AEON Mall 3

  • Międzynarodowe szkoły i uniwersytety

  • Szpital Przyjaźni Khmer-Sowieckiej

  • Bezpośredni dojazd do przyszłego Międzynarodowego Lotniska Techo

Dzięki swojej doskonałej lokalizacji projekt stanowi idealny wybór zarówno do zamieszkania, jak i pod wynajem lub długoterminową inwestycję kapitałową.

Przegląd Projektu

  • Deweloper: Renomowany lokalny deweloper z udokumentowanym doświadczeniem

  • Liczba pięter: 36

  • Łączna liczba apartamentów: 310

  • Parking:

    • 7 pięter parkingowych z dostępem windą

    • Parking dla motocykli na poziomie parteru i podziemia

  • Forma własności: Freehold / Strata Title (dostępne dla zagranicznych nabywców)

  • Postęp budowy: 30%

  • Planowane ukończenie: IV kwartał 2027

  • Warunki płatności: 20% wpłaty początkowej

Możliwość Inwestycyjna w Phnom Penh, Kambodża

Kingston Royale stanowi atrakcyjną okazję dla inwestorów poszukujących nowoczesnego apartamentu w Phnom Penh z wysokim potencjałem wzrostu wartości i dochodu z wynajmu.

Najważniejsze korzyści inwestycyjne:

  • Opłata za zarządzanie: 0,90 USD/m² (brutto)

  • Woda: 0,75 USD/m³

  • Energia elektryczna: 0,25 USD/kWh

  • Parking samochodowy: 40 USD/miesiąc

  • Dwa miejsca parkingowe dla motocykli bez dodatkowych opłat

Dzięki strategicznej lokalizacji, nowoczesnym udogodnieniom, wysokiej jakości wykonania oraz konkurencyjnym cenom Kingston Royale ma szansę stać się jednym z najbardziej wyróżniających się projektów mieszkaniowych w Boeung Tompun i doskonałym wyborem dla osób poszukujących przyszłościowej inwestycji nieruchomościowej w Phnom Penh, Kambodża.

